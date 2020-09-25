Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

Блогер Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей, которые оказали ему необходимую помощь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он выразил признательность «неизвестным добрым друзьям», в том числе пилотам, которые быстро посадили самолет с россиянином на борту, несмотря на сообщения о «минировании» аэропорта.

«Пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль... сразу четко сказали: «это токсическое отравление», — и зафигачили мне дозу атропина», — отметил Навальный.

По его словам, пилоты и первые медики подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни.

«Если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — подчеркнул блогер.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

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