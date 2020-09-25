Более 3,5 тысячи жителей Украины заразились коронавирусом за последние сутки

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло более чем на 3,5 тыс. за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны республики.

Так, по данным совета, число заболевших COVID-19 на Украине к 25 сентября достигло 191 671, из них 3 565 заразились инфекцией за последние 24 часа.

Жертвами инфекции уже стали 3 827 пациентов, выздоровели 85 133 человека.

Всего в мире зафиксировано 32 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 млн человек, умерли более 980 тыс. пациентов.

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