Франция обновила рекорд по суточному числу заражений коронавирусом

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 16 096 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. Об этом следует из данных портала Worldometer.

Также сообщается о 52 погибших. Всего в стране коронавирус подтвердился у 497 тысяч, выздоровели 94 тысячи, скончались 31 тысяча человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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