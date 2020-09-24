Воробьев: к концу года Подмосковье получит нужное количество вакцины от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к концу 2020 года Московская область будет обеспечена достаточным количеством вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в эфире канала «360°».

«Сейчас идет активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, она поступит, и (прививки — прим. «Газета.ru») будут делаться по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной», — сказал Воробьев.

Он также в очередной раз призвал жителей Подмосковья соблюдать все меры предосторожности: соблюдать дистанцию, носить перчатки и маски.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших COVID-19, почти 22 млн человек выздоровели, а более 970 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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