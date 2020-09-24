Глава ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Человечество не справилось с испытанием пандемией коронавируса нового типа. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу, передает ТАСС.

Он добавил, что жертвами вируса стили почти миллион человек по всему миру, более 30 млн были заражены.

«Он вышел из-под контроля», — заявил генсек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, более 22 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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