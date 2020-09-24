В странах ЕС отмечают пиковое обострение ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в ряде стран Евросоюза сейчас хуже, чем на пике ситуации в марте. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

«В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство», — говорится в сообщении.

Ранее саммит Евросоюза был перенесен на 1-2 октября из-за подозрения на коронавирус у главы Евросовета Шарля Мишеля.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, более 23 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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