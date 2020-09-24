В Белоруссии могут начать наказывать за участие детей в акциях протеста

Генпрокуратура Белоруссии планирует усилить ответственность родителей, которые допускают участие детей в протестных акциях. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста», — сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

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