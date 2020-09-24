Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Суд продлил до 26 октября срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

Правозащитник напомнил, что до этого срок содержания под стражей срочника продлевался до 25 сентября.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

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