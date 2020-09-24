Генпрокуратура направила в суд дело совладельца ТРЦ «Зимней вишни» Вишневского

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Обвиняемый также являлся генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

«Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова», — говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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