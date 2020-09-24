Почти 75% россиян назвали Россию привлекательной для иностранных туристов

Большинство россиян (73%) считают Россию привлекательной для путешественников из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Достаточно привлекательной для иностранных туристов Россию считают 55% респондентов, очень привлекательной — 18%. При этом 19% назвали Россию малопривлекательной для путешественников из других стран, 5% — совсем не привлекательной, еще 3% затруднились с ответом.

Большинство тех, кто считает свой регион готовым к посещению зарубежными туристами, живут в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (65% и 58% соответственно). 60% россиян из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также 50% респондентов Приволжского федерального округа считают, что их регион не готов принимать иностранных путешественников.

Опрос проводился в конце 2019 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 153 населенных пунктах в 53 регионах России.

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