В Хабаровском крае из-за паводка подтоплены 40 населенных пунктов

Из-за паводка на реке Амур в Хабаровском крае подтоплены свыше 4 тыс. участков в 40 населенных пунктах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС России по региону.

Речь идет о 40 населенных пунктах в семи муниципальных образованиях региона, уточнили в ведомстве.

«Общим итогом в зоне подтопления 59 жилых дома, более 4 тыс. земельных, приусадебных и дачных участков, а также 51 участок дорог», — говорится в сообщении.

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