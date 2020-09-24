В Москве в четверг синоптики обещают до +24°С
Антон Демидов
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В Москве в четверг, 24 сентября, ожидается до +24°С, переменная облачность, без осадков. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Согласно информации синоптиков, воздух днем прогреется до +22...+24°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером столбики термометров опустятся до +6...+8°С. Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.