Появилось видео разгона протестующих в Минске водометами с краской

Telegram-канал NEXTA опубликовал кадры с разгона протестующих в Минске.

На записи видно, как белорусские силовики применяют водометы с краской оранжевого цвета.

Ранее появилась информация, что правоохранители задержали на акции более 10 человек.

Протесты начались на фоне инаугурации Александра Лукашенко на пост президента республики, которая 23 сентября прошла во Дворце Независимости в Минске.

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