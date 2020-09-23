В США казнили убившего медсестру из-за подозрений в колдовстве

В Соединенных Штатах казнили мужчину, жестоко убившего медсестру Джоэн Тислер из-за подозрений в колдовстве, передает CNN.

В 2001 году Уильям Лекрой проник в дом к 30-летней Тислер, изнасиловал и убил ее. После этого он угнал машину жертвы и направился к канадской границе, где был задержан. В разговоре с психиатром Лекрой заявил, что «считал Джоан Тислер няней, которая сексуально надругалась над ним 20 лет назад». Он был убежден, что девушка наложила на него заклятие, которое необходимо было снять.

По данным телеканала, 50-летнему Лекрою ввели смертельную инъекцию. Казнь была осуществлена в тюрьме штата Индиана и стала шестой за год по решению федеральных властей.

Лекрой начал службу в армии в 17 лет, но был уволен из ее рядов за нарушение устава. Впоследствии он несколько раз был осужден за различные уголовные преступления.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

— В США впервые казнили приговоренного к смерти индейца

— Трамп призвал казнить стрелявшего в полицейских в Калифорнии