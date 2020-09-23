Самолет Хабаровск — Москва экстренно сел в Нижневартовске
Катерина Медведева
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Следовавший из Хабаровска в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную местного аэропорта.
Рейсовый самолет приземлился в 9.32 по местному времени, рассказали в справочной, не уточняя причин.
По данным источника в экстренных службах, причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Отмечается, что пассажиру стало плохо с сердцем, его госпитализируют.
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