Самолет Хабаровск — Москва экстренно сел в Нижневартовске

Следовавший из Хабаровска в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную местного аэропорта.

Рейсовый самолет приземлился в 9.32 по местному времени, рассказали в справочной, не уточняя причин.

По данным источника в экстренных службах, причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Отмечается, что пассажиру стало плохо с сердцем, его госпитализируют.

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