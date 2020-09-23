Предварительное заседание суда по делу срочника Шамсутдинова пройдет 29 сентября

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил в прошлом году стрельбу в воинской части Забайкальского края, назначено на сентябрь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

«Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября», — сообщил он.

Ранее адвокат рассказал, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу его подзащитного.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу срочника Шамсутдинова

— Дело срочника Шамсутдинова будет рассмотрено в суде с присяжными