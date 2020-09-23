В Новосибирске арестовали одного из руководителей «Церкви последнего завета»

Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу еще одного руководителя религиозной организации «Церковь последнего завета» — Вадима Редькина, передает ТАСС.

Как отмечается, мужчину называют пресс-секретарем основателя общины Сергея Торопа (Виссариона).

Сообщается, что Редькин будет находиться под арестом до 22 ноября.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Последний завет»: как задерживали членов секты Виссариона

— Глава «Церкви последнего завета» Виссарион не признает вину

— У адептов секты Виссариона нашли фаллоимитаторы