Неизвестный убил младенца в Москве

Неизвестный в Москве совершил убийство младенца вследствие неосторожных действий. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Как рассказал источник, инцидент произошел в доме 6 по улице Кухмистерова. По данным следствия, неизвестный по неосторожности предпринял действия в отношении полуторамесячного ребенка, которые привели к его смерти.

По информации телеканала, в тот же день на кладбище в Подмосковье, городском округе Серпухов, рядом с деревнью Лукино, было обнаружено самовольное захоронение погибшего ребенка. На теле младенца не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции извлекли тело малыша и передали его на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственный комитет уже открыл уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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