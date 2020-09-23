Неизвестный убил младенца в Москве
Неизвестный в Москве совершил убийство младенца вследствие неосторожных действий. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Как рассказал источник, инцидент произошел в доме 6 по улице Кухмистерова. По данным следствия, неизвестный по неосторожности предпринял действия в отношении полуторамесячного ребенка, которые привели к его смерти.
По информации телеканала, в тот же день на кладбище в Подмосковье, городском округе Серпухов, рядом с деревнью Лукино, было обнаружено самовольное захоронение погибшего ребенка. На теле младенца не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции извлекли тело малыша и передали его на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственный комитет уже открыл уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
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