Путин предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня по вакцине от COVID-19
Марина Львова
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Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН выступил с предложением провести онлайн-конференцию высокого уровня по вакцине от коронавируса нового типа.
Президент предложил провести такую конференцию в ближайшее время.
Путин при этом отметил, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство.
Также глава государства предложил российскую вакцину от COVID сотрудникам ООН.