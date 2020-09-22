Путин предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня по вакцине от COVID-19

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН выступил с предложением провести онлайн-конференцию высокого уровня по вакцине от коронавируса нового типа.

Президент предложил провести такую конференцию в ближайшее время.

Путин при этом отметил, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство.

Также глава государства предложил российскую вакцину от COVID сотрудникам ООН.