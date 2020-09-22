Московский главврач назвала сроки отступления коронавируса

Коронавирус начнет ослабевать к лету 2021 года, после появления иммунитета у населения в результате вакцинации. Об этом заявила главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко, информирует ТАСС.

«Безусловно, вирус есть. Он никуда не уйдет до, наверное, лета следующего года», — отметила она.

Врач выразила такое мнение, ссылаясь на слова главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, что COVID-19 начнет снижать активность после появления «серьезной иммунной прослойки» за счет привитых граждан.

По словам Лысенко, тем не менее стоит готовиться к приросту новых заболевших в России.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса. 19 649 человек скончались от инфекции, 917 949 — выздоровели.

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