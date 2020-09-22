В Москве разыскивают пропавшую по дороге из школы 12-летнюю девочку
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 12-летней школьницы в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление СК.
По данным следствия, девочка вышла из школы в центре Москвы 21 сентября и с тех пор не выходила на связь с родителями. Ее местоположение до сих пор неизвестно.
«По факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего)», — сообщили в управлении.
Для поисков школьницы уже был создан оперативный штаб, к работе которого привлечены криминалисты и волонтеры.
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