В США неизвестный застрелил четырехлетнего ребенка и скрылся

Бернст Ю.
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В американском штате Огайо неизвестный ворвался в жилой дом и произвел серию выстрелов, передает Fox News.

В результате скончался на месте четырехлетний мальчик, еще четыре человека были серьезно ранены.

После нападения стрелок скрылся.

Полиция отмечает, что нападение было спланированным.

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