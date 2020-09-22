В США неизвестный застрелил четырехлетнего ребенка и скрылся
Бернст Ю.
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В американском штате Огайо неизвестный ворвался в жилой дом и произвел серию выстрелов, передает Fox News.
В результате скончался на месте четырехлетний мальчик, еще четыре человека были серьезно ранены.
После нападения стрелок скрылся.
Полиция отмечает, что нападение было спланированным.
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