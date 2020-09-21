В России выявили 6 196 новых случаев COVID-19
Катерина Медведева
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В России за прошедший день зафиксировали 6 196 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также выздоровели 2 616 человек, скончался 71.
Всего инфекцию перенесли 1 109 595 жителей России. Из них вылечились 911 973 пациента, скончались 19 489.
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