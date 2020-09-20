Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Михаил Кириллов
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Район, где располагается международный аэропорт Багдада, был обстрелян ракетами «Катюша» с неизвестного направления. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских правоохранительных органах.

По информации собеседника канала, реактивный снаряд приземлился неподалеку от аэропорта.

После взрыва в районе зазвучали сирены воздушной тревоги.

В настоящее время иракские спецслужбы устанавливают данные о разрушениях и пострадавших. Организаторы атаки не называются.

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