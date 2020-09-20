Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Михаил Кириллов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Район, где располагается международный аэропорт Багдада, был обстрелян ракетами «Катюша» с неизвестного направления. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских правоохранительных органах.
По информации собеседника канала, реактивный снаряд приземлился неподалеку от аэропорта.
После взрыва в районе зазвучали сирены воздушной тревоги.
В настоящее время иракские спецслужбы устанавливают данные о разрушениях и пострадавших. Организаторы атаки не называются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рядом с посольством США в Багдаде упали ракеты
— Трамп подтвердил намерение США сократить присутствие в Ираке