Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени

Взрыв газа произошел на втором этаже многоквартирного дома в Тюмени. Спасатели эвакуировали 75 жильцов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«20:11 (18.11 мск) поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ Тюмени», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что взрывов были повреждены две квартиры. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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