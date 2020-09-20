На воскресных митингах в Белоруссии задержали почти 60 человек

Белорусские силовики задержали на воскресных протеста 58 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна».

«Сообщается о 58 задержанных. В частности, 27 человек задержаны в Минске, 31 — в регионах», — сообщили правозащитники.

По информации агентства, 20 сентября в Минске на демонстрацию против белорусских властей вышли более 50 тыс. человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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