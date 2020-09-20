В Минске ОМОН выставил оцепление возле резиденции Лукашенко

Справа от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске было выставлено оцепление бойцов ОМОН, передает РИА «Новости».

Как уточняется, они расположились на мосту на улице Орловской. Там также находится спецтехника, стоят два БТР, заградительная машина и другая военная техника.

Сообщается, что проход к Верховному суду и дворцу президента перекрыт. При этом протестующих перед оцеплением нет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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