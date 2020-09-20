В Минске задержаны более 10 протестующих

Более 10 человек на данный момент задержаны в Минске в ходе протестных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

«В Минске уже более десяти задержанных. Все - за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику», — сказала Чемоданова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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