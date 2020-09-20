Неизвестный с пистолетом украл у студента коробку с кроссовками в Москве

На северо-востоке Москвы вооруженный пистолетом мужчина отобрал у студента кроссовки и скрылся на автомобиле. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Первокурсник ФГБОУ обратился в полицию днем 19 сентября, рассказав о разбойном нападении по адресу Алтуфьевское шоссе, 102, корпус 2, строение 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, открыто похитил у него коробку с кроссовками», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что преступник скрылся на автомобиле Mercedes-Benz 200E.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб устанавливается.

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