В Минске начались задержания протестующих

Правоохранительные органы начали задержания участников запланированной в Минске акции протеста «Марш солидарности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

По ее словам, уже есть несколько задержанных. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса, добавила Ганусевич.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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