В Минске начались задержания протестующих
Бернст Ю.
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Правоохранительные органы начали задержания участников запланированной в Минске акции протеста «Марш солидарности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.
По ее словам, уже есть несколько задержанных. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса, добавила Ганусевич.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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