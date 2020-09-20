На Украине за сутки коронавирусом заразились почти три тысячи человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 2966 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны страны.

Больше всего случаев за сутки подтвердились в Киеве (343), Харьковской (424), Тернопольской (231) и Одесской областях (217).

Всего в стране заразились 175 678, скончались 3557, выздоровели 77 512 человек.

В мире зарегистрировано почти 31 млн заболевших коронавирусом, больше 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли.

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