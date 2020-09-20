На Украине за сутки коронавирусом заразились почти три тысячи человек
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На Украине за сутки коронавирусом заразились 2966 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны страны.
Больше всего случаев за сутки подтвердились в Киеве (343), Харьковской (424), Тернопольской (231) и Одесской областях (217).
Всего в стране заразились 175 678, скончались 3557, выздоровели 77 512 человек.
В мире зарегистрировано почти 31 млн заболевших коронавирусом, больше 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ученые нашли способ убивать коронавирус на зараженной поверхности
— Более 60 тысяч москвичей записались на испытания вакцины от коронавируса