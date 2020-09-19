Участницы «блестящего марша» в Минске отбили мотоциклиста у милиции
В Минске участницы «блестящего марша» отбили мотоциклиста, которого попытались задержать силовики в штатском. Об этом сообщает РИА «Новости».
Группа мотоциклистов незадолго до этого проезжала мимо проходящего женского марша и сигналила девушкам.
После, когда мотоциклисты остановились возле бизнес-центра «Европа», к одному из них подошли силовики и попытались задержать одного из мужчин, вследствие чего завязалась потасовка.
Позднее к ним подошла большая группа участниц марша и попыталась отбить мужчину. В свою очередь подошедшие сотрудники внутренних войск попытались оттеснить девушек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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