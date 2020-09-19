В Краснодаре нашли мертвыми в колодце менеджера агентства недвижимости и его жену
Катерина Медведева
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В Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства одного из руководителей крупного агентства недвижимости и его супруги. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным информированного источника, тела с огнестрельными ранениями в голову были найдены 17 сентября в колодце на территории пригородного поселка Белозерный.
Другой источник отмечает, что личности погибших установлены — это 55-летний начальник отдела новостроек агентства недвижимости «Аякс-Риэлт» и его 54-летняя жена. Погибший занимался в компаниями вопросами взаимодействия с застройщиками, непосредственно с клиентами-покупателями не работал.
В пресс-службе регионального СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», не раскрывая подробностей дела.