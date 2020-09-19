Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве двух сестер-школьниц в Рыбинске

Суд арестовал на два месяца Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух сестер в городе Рыбинск Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря городского суда Елену Сдобнову.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября включительно», — сказала она.

Ранее следователи предъявили мужчине обвинения по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

15 сентября в Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об изнасиловании и убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью.

Подозреваемым является сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По информации следствия, мужчина в 2019 году вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

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