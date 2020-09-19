В Петербурге в заваленной мусором квартире нашли два трупа пенсионеров
Анна Светлова
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В заваленной мусором квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга обнаружили трупы двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Известно, что первое тело нашли в пятницу, 18 сентября, прибывшие на место инцидента сотрудники полиции. К ним обратились соседи владельцев квартиры, почувствовав неприятный запах.
Отмечается, что жилье было настолько захламлено мусором, что по нему сложно было передвигаться. В квартире проживала пожилая пара, женщина 65 лет и слепой мужчина 70 лет.
Тело пенсионерки обнаружили на следующий день, 19 сентября.
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