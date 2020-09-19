Экс-глава МВД Карачаево-Черкессии задержан в Москве

В Москве был задержан бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу, экс-глава МВД Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, его задержали в Москве», — сообщил собеседник агентства.

Причина задержания не уточняется. По данным ряда СМИ, Трифонов подозревается в получении взятки.

В период с 2011 по 2017 год он возглавлял УМВД по Екатеринбургу. В 2017 году Трифонов стал министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики. В 2019 году он был уволен с поста.