Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 750 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в Колумбии увеличилось до 750 471. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в Колумбии было выявлено 6526 случаев COVID-19.

При этом число летальных исходов в Колумбии достигло 23 850. За все время в стране вылечился 621 521 пациент с коронавирусной инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 30 млн заболевших, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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