Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Атлантическом океане

В центральной части Срединно-Атлантического хребта случилось землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр был в 1196 км к северо-востоку от бразильского города Натал. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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