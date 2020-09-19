В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Бета»

В Атлантическом океане 18 сентября образовался тропический шторм «Бета». Об этом сообщает сайт Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, «Бета» находится примерно в 545 км к северо-востоку от мексиканского портового города Тампико. При этом скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с.

Согласно поступившей информации, шторм движется со скоростью 15 км/ч в северо-восточном направлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ураган «Салли» усилился до опасной второй категории

— Ураган «Салли» в США ослабел до тропического шторма

— Вьетнам эвакуирует более 1 миллиона человек из-за шторма «Ноул»