СК возбудил дело после отравления детей хлором в бассейне в Петербурге
Бернст Ю.
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Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.
Дело заведено статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне на улице Ярослава Гашека. Пятеро были госпитализированы.
Прокуратура начала проверку.
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