В ВОЗ назвали неприемлемым показатель смертности зараженных COVID-19

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что показатель смертности зараженных коронавирусом неприемлем, передает «Интерфакс».

«Он (коронавирус — прим. «Газеты.ru») распространяться не прекратил, не прекращает, он не уходит», — сказал Райан.

По его данным, еженедельно фиксируются около 1,8-2 млн случаев заражения и от 40 тыс. до 50 тыс. летальных исходов инфицированных.

Это «чрезвычайно высокий показатель», утверждает Райан.

Миру предстоит «длительный путь пандемии» коронавируса, заключил представитель ВОЗ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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