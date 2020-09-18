США обеспечат всех граждан вакциной от коронавируса к апрелю

США планируют к январю распределить среди населения 100 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на советника президента США Скотта Атласа, входящего в рабочую группу американского Белого дома по борьбе с коронавирусом.

«Это произойдет самое позднее в январе. И, как мы говорили вчера, будут распределены сотни миллионов доз, чтобы люди могли привиться во время первого квартала, чтобы к апрелю у каждого американца, который хочет привиться, была возможность привиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к апрелю возможность сделать прививку уже будет у каждого американца.

Как сообщалось, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 30 млн.

Наибольшее число заражений зафиксировано в США — 6 669 322 случая, на втором месте находится Индия — 5 118 253 заболевших, третье место занимает Бразилия — 4 419 083 пациента с положительными анализами на COVID-19.

В России зафиксированы 1 081 152 случая заражения.

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