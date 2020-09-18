Собянин: миллион москвичей проверяют на коронавирус каждую неделю

В Москве на наличие коронавирусной инфекции каждую неделю тестируют миллион человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«За 2 недели мы тестируем около миллиона человек. Сегодня коэффициент выявляемости (заболевших) примерно такой же, какой был 2-3 недели назад, а общее количество растет, потому что больше становится тестов», — сказал он.

В общей сложности с начала пандемии в российской столице выздоровели 234 029 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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