Глава Минобрнауки оценил ситуацию с коронавирусом в российских ВУЗах
Максимс Краюшкинс
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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация в российских ВУЗах остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС
«Ситуация в целом стабильная, хотя каждый день мы получаем информацию, что в отдельных вузах, конечно, есть случаи заболеваний (коронавирусом). У нас на данный момент нет вспышек ни в общежитиях, ни в учебных корпусах», — говорится в сообщении.
Ранее Фальков рассказал, что на территорию России еще не въехали больше 100 тысяч иностранных студентов по эпидемиологическим причинам.
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