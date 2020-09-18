Глава Минобрнауки оценил ситуацию с коронавирусом в российских ВУЗах

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация в российских ВУЗах остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС

«Ситуация в целом стабильная, хотя каждый день мы получаем информацию, что в отдельных вузах, конечно, есть случаи заболеваний (коронавирусом). У нас на данный момент нет вспышек ни в общежитиях, ни в учебных корпусах», — говорится в сообщении.

Ранее Фальков рассказал, что на территорию России еще не въехали больше 100 тысяч иностранных студентов по эпидемиологическим причинам.

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