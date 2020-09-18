Сотрудница ФБК рассказала, как увезла бутылку из томской гостиницы за границу

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала BBC, как она увезла бутылку из номера Алексея Навального в Томске в Берлин.

По ее словам, вместе с ней и еще одним сотрудником ФБК Георгием Албуровым в номер вошел администратор отеля.

«Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр», — сообщила она.

Сотрудники ФБК собрали все, что могло представлять какую либо ценность в дальнейшем.

«Мы понимали, что, несмотря ни на что, эти бутылки — просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными», — сказала Певчих.

Позже она вылетела в Берлин вместе с Алексеем Навальным и его женой Юлией.

Ранее на странице Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок» якобы был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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