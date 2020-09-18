Совет по правам человека ООН осудил происходящее в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН приняли резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«23 проголосовали за, двое высказались против, 22 воздержались. Таким образом, резолюция принята», — заявила председатель Совета ООН по правам человека Элизабет Фисслбергер.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на срочных дебатах по ситуации в республике опроверг информацию о том, что на протестах пропали люди и применялось насилие.

Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Провести дебаты потребовала Германия, выступив от имени Евросоюза.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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