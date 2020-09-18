Песков подозревает, что Россию специально отлучают от расследования по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что кто-то заинтересован в том, чтобы не дать Москве расследовать ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам говорят, что следы «Новичка» на бутылке, но специалист говорит, что если следы «Новичка» на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был бы рядом, могли получить поражение... Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?», — сказал Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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