Постпред Белоруссии в ООН опроверг заявления о пропавших без вести на протестах

Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на срочных дебатах по ситуации в республике опроверг информацию о том, что на протестах пропали люди и применялось насилие. Об этом пишет ТАСС.

«Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет, также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами», — сказал Амбразевич.

Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Провести дебаты потребовала Германия, выступив от имени Евросоюза.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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