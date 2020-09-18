Под Краснодаром пятилетняя девочка подожгла себя, играя на сеновале

В станице Новопокровская Краснодарского края пятилетняя девочка подожгла себя, играя на сеновале с друзьями, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что ребенок отдыхал в гостях у бабушки и дедушки. Девочка и ее друзья хотели поджечь сеновал. Когда сухая трава загорелась, огонь распространился и на одежду пострадавшей.

Друзья помогли потушить огонь, но девочка получила ожоги 90% тела. Сейчас она находится в больнице.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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