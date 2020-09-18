Под Краснодаром пятилетняя девочка подожгла себя, играя на сеновале
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В станице Новопокровская Краснодарского края пятилетняя девочка подожгла себя, играя на сеновале с друзьями, пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что ребенок отдыхал в гостях у бабушки и дедушки. Девочка и ее друзья хотели поджечь сеновал. Когда сухая трава загорелась, огонь распространился и на одежду пострадавшей.
Друзья помогли потушить огонь, но девочка получила ожоги 90% тела. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранительные органы проводят проверку.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Безымянные жертвы: четверо погибли при пожаре в наркоклинике
— Мужчина и трехлетняя девочка стали жертвами пожара в Подмосковье
— Женщина с ребенком заживо сгорели из-за ДТП в Магнитогорске