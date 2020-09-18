В Москве вылечились от коронавируса еще 1 107 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 107 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего от инфекции выздоровели 235 136 жителей столицы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 30 млн заболевших, 20,5 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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